Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso ma il web la massacra …

(Di mercoledì 15 giugno 2022)si è scagliata contro. I fan si sono scagliati contro il giudice di Ballando con le stelle.la conosciamo bene per essere una nota giornalista ed anche opinionista dal carattere piuttosto particolare e spigoloso. Non le manda di certo a dire ed è molto diretta e schietta nell’esprimere i suoi giudizi. Ad ogni modo, anche per questo suo carattere è finita spesso e volentieri al centro di diverse polemiche. Proprio nelle ultime ore sembra che il giudice di Ballando con le stelle si sia scagliata contro, lanciando alla nota conduttrice una frecciata. Le fan della nota conduttrice però le si sono rivoltate contro. Ma cerchiamo di capire cosa è accaduto....

Pubblicità

IacobellisT : MATTEO BRANDI LEGGE SELVAGGIA LUCARELLI - La regina della vacuità' - zazoomblog : Fedez e Chiara Ferragni: la confessione di Selvaggia Lucarelli sulla coppia - #Fedez #Chiara #Ferragni:… - infoitcultura : Fedez e Chiara Ferragni: la confessione di Selvaggia Lucarelli sulla coppia - MInsoddisfatto : @danse_lune Per saperne di più, da Selvaggia Lucarelli che intervista Rocco Siffredi ?? - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli 'Fedez e Chiara Ferragni intoccabili? Ecco perché'/ 'Montagne di insulti se critichi…' -

Leggi anche >, frecciata social a Fedez e Chiara Ferragni: 'Sono intoccabili, vi spiego perché' Fedez in bicicletta con Vittoria e Leone: le foto con i figli al parco 'Oggi si va ...Leggi anche >, frecciata social a Fedez e Chiara Ferragni: 'Sono intoccabili, vi spiego perché' Giulia non ha nascosto di stare molto male, non si aspettava di avere sintomi così ...Lo scorso 12 giugno Fedez aveva pubblicato in una serie di storie Instagram degli audio privati dove riprendeva delle conversazioni avute con lo psicologo Negli audio Fedez si dispera e dice di aver p ...La giornalista non ha apprezzato la sua decisione di pubblicare l’audio di una sua seduta dallo psicologo e lo ha spiegato in un articolo di Domani. Nonostante il rapper avesse ammesso che sarebbe pot ...