Salvini: "Fino a settembre rimango nel governo". Lo strappo a Pontida? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Matteo Salvini analizza i risultati delle amministrative e del referendum, ostentando sicumera nonostante i pochi successi di questi giorni. "Credo che gli elettori abbiano sempre ragione ma penso che alle politiche il primo partito del centrodestra sarà la Lega”, sostiene, intervistato dal Corriere della Sera. Uno dei pochi successi che Salvini può rivendicare è la riconferma del sindaco di Genova Marco Bucci, a cui il leader del Carroccio non ha mai mancato di dare il proprio supporto. Il capoluogo ligure è infatti la prima tappa post elezioni per il segretario federale, che vuole così “celebrare la vittoria figlia del Decreto Genova, provvedimento fortemente voluto dalla Lega e osteggiato dalla sinistra". Ma se quello in Liguria è un risultato positivo, non si può dire lo stesso di Verona, dove il candidato del campo largo Damiano Tommasi e il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Matteoanalizza i risultati delle amministrative e del referendum, ostentando sicumera nonostante i pochi successi di questi giorni. "Credo che gli elettori abbiano sempre ragione ma penso che alle politiche il primo partito del centrodestra sarà la Lega”, sostiene, intervistato dal Corriere della Sera. Uno dei pochi successi chepuò rivendicare è la riconferma del sindaco di Genova Marco Bucci, a cui il leader del Carroccio non ha mai mancato di dare il proprio supporto. Il capoluogo ligure è infatti la prima tappa post elezioni per il segretario federale, che vuole così “celebrare la vittoria figlia del Decreto Genova, provvedimento fortemente voluto dalla Lega e osteggiato dalla sinistra". Ma se quello in Liguria è un risultato positivo, non si può dire lo stesso di Verona, dove il candidato del campo largo Damiano Tommasi e il ...

