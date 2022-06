Roberta Morise rischia grosso: che mazzata per l’ex naufraga! (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una grande mazzata per Roberta Morise che, dopo aver dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi, ne incassa un’altra l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha dovuto abbandonare il reality show a seguito dell’ustione rimediata nella temibile gara di resistenza. Adesso cavalca nuove esperienze che, però, non prendono il volo. Roberta Morise e Tinto sono impegnati nel nuovo programma L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una grandeperche, dopo aver dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi, ne incassa un’altranaufraga dell’Isola dei Famosi ha dovuto abbandonare il reality show a seguito dell’ustione rimediata nella temibile gara di resistenza. Adesso cavalca nuove esperienze che, però, non prendono il volo.e Tinto sono impegnati nel nuovo programma L'articolo proviene da Inews24.it.

