"Rientra per la finale". Isola dei Famosi, più che una sorpresa per il pubblico: "È pronta a tornare" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Voci di corridoio parlano di Soleil pronta a tornare in Honduras in vista della finale dell'Isola dei Famosi 2022. Le indiscrezioni si rincorrono veloci e vista il grande successo della sua recente partecipazione al programma di Ilary Blasi, sembra che la produzione del programma abbia ancora qualcosa in serbo per lei. Se si avvera tutto quello ce si sta dicendo in queste ore, Soleil Sorge parteciperà alla finale, in programma il 27 giugno 2022. Ma perché questa scelta? Sembra che il reality show, senza Soleil Sorge, faccia un po' di fatica. In molti quindi hanno consigliato alla conduttrice e ai dirigenti, che l'unico modo che hanno per alzare un po' lo share, è programmare il rientro dell'ex gieffina. Dobbiamo necessariamente partire da un presupposto: l'ultima puntata ...

