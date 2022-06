Raffaele Annecchino fuori da Paramount

(Di mercoledì 15 giugno 2022)dal gruppoGlobal. Dopo oltre 20 anni e diversi cambiamenti societari (ha iniziato in Viacom), il top manager lascia il gruppo che lo vedeva in prima linea in qualità di Presidente diInternational Studios, Networks and Streaming. Prima della conferma ufficiale, è stata Variety a lanciare la notizia spiegando che era stato messo “in congedo con effetto immediato”. Si sarebbe improvvisamente deteriorato l’ottimo rapporto trae Bob Bakish, Ceo di. Proprio in queste settimane l’ex ViacomCBS si prepara ad affrontare la delicata sfida nel mondo dello streaming con l’espansione di+ (a breve anche in Italia) e del servizio, ...

