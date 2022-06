Psr Campania, attività di promozione: immediatamente finanziabili tutte le domande (Di mercoledì 15 giugno 2022) Con decreto dirigenziale del 6 giugno scorso la Regione Campania ha concesso il nulla osta all’immediata finanziabilità di tutte le domande ammissibili delle graduatorie provinciali provvisorie relative al bando di attuazione della tipologia d’intervento 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori” del Psr. Il nulla osta è stato concesso in quanto la dotazione finanziaria del bando, pari a 2,3 milioni di euro, è sufficiente a soddisfare tutte le domande pervenute, tenuto conto del massimale di contributo erogabile previsto per ciascun progetto. Ricorre, dunque, l’ipotesi dell’immediata finanziabilità prevista dalla delibera di Giunta regionale n. 139/2018 ed in conformità con quanto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Con decreto dirigenziale del 6 giugno scorso la Regioneha concesso il nulla osta all’immediatatà dileammissibili delle graduatorie provinciali provvisorie relative al bando di attuazione della tipologia d’intervento 3.2.1 “Sostegno perdi informazione esvolte da associazioni di produttori” del Psr. Il nulla osta è stato concesso in quanto la dotazione finanziaria del bando, pari a 2,3 milioni di euro, è sufficiente a soddisfarelepervenute, tenuto conto del massimale di contributo erogabile previsto per ciascun progetto. Ricorre, dunque, l’ipotesi dell’immediatatà prevista dalla delibera di Giunta regionale n. 139/2018 ed in conformità con quanto ...

