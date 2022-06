Psg, trattativa concreta per Scamacca: richiesta schock del Sassuolo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo quanto riferito da Sky, sarebbe in corso una trattativa tra Sassuolo e Psg per Gianluca Scamacca. La prima richiesta dei neroverdi è... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo quanto riferito da Sky, sarebbe in corso unatrae Psg per Gianluca. La primadei neroverdi è...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #Inter, dalla trattativa con il Psg per #Skriniar a #Dybala: le ultime - ilwijnaldumiano : @BranniganRosso1 @farted94 A Narnia non le avete sentite le notizie della trattativa col Psg per Skriniar? - LucaMaritano : RT @MatthijsPog: Quello che ha fatto Paul per questa trattativa ha del CLAMOROSO. Poteva godersi l'ultimo stipendio della sua carriera, qua… - Milannews24_com : Le ultime su #Scamacca - MilanWorldForum : Scamacca verso il PSG. Le news QUI -) -