Nell' ex feudo di Rignano Renzi si ferma all' 8% - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

faustalissia : Nell’ex feudo di Rignano Renzi si ferma all’8% - Cronaca - - JSfromWichita : Più che a Palazzo Chigi io la vedrei bene da uno psicanalista Spagna, intervento infuocato di Giorgia #Meloni al c… - infoitinterno : Elezioni Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano al ballottaggio con Michele Foggetta nell’ex feudo rosso - elitagnol : #Spagna, Giorgia Meloni al comizio di #Vox in #Andalusia: il 19 giugno si vota nell'ex feudo socialista e l'estrema… - MelgerTina : @mikiliki87 @RossellaSelmini @gred_vet E questo è il sondaggio del ?? @CIS_Institucion per le prossime elezioni in… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Matteo Renzi RIGNANO SULL'ARNO (Firenze), 15 giugno 2022 - Nel paese di Renzi (foto), il Pd torna al potere dopo cinque anni raccogliendo oltre la metà dei consensi e lasciando Italia Viva a poco più ...... "I Cordì hanno dimostrato la loro tracotanza e la loro ignoranza'omicidio Fortugno...", si è ... quartieredei boss reggini. E in Emilia - Romagna La regione rossa per eccellenza è stata ... Nell’ex feudo di Rignano Renzi si ferma all’8% Nel paese di Renzi (foto), il Pd torna al potere dopo cinque anni raccogliendo oltre la metà dei consensi e lasciando Italia Viva a poco più dell’8% con un solo seggio in consiglio, strappato per una ...Per anni la città è stata dipinta come un covo di estremisti. Invece, almeno al primo turno, ha premiato la sinistra ...