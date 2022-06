Ma che parliamo a fare di body shaming se poi Chiara Nasti dice che le donne “si svaccano” in gravidanza? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le polemiche per le esternazioni social di Chiara Nasti sono come le ciliegie: una tira l’altra. Dopo quell’epiteto – “gamberetto” rivolto a una zona ben precisa del corpo dell’ex fidanzato Nicolò Zaniolo (reo di aver saltellato, durante la festa per la vittoria della Conference League della Roma, al volgare coro “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”), l’influencer campana torna a far parlare di sé per una risposta pubblicata su Instagram a un’utente che parlava dei chili presi durante la gravidanza. Chiara Nasti e le donne che, a differenza sua, si “svaccano” in gravidanza “Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… per ora non ho preso un chilo!”, aveva scritto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le polemiche per le esternazioni social disono come le ciliegie: una tira l’altra. Dopo quell’epiteto – “gamberetto” rivolto a una zona ben precisa del corpo dell’ex fidanzato Nicolò Zaniolo (reo di aver saltellato, durante la festa per la vittoria della Conference League della Roma, al volgare coro “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”), l’influencer campana torna a far parlare di sé per una risposta pubblicata su Instagram a un’utente che parlava dei chili presi durante lae leche, a differenza sua, si “” in“Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… per ora non ho preso un chilo!”, aveva scritto ...

Pubblicità

reportrai3 : ??In Italia le dosi di vaccino continuano ad arrivare. Ma ora che i contagi sono calati e la campagna vaccinale è in… - _Nico_Piro_ : #13giugno Parliamo di grano. Prima un rapido aggiornamento militare la situazione in Donbass è stabile cioè con un… - MuseumWeek : Nel terzo giorno della #MuseumWeek parliamo di #libertàMW > oggi più che mai musei e associazioni devono parlare di… - sonoriccio : per tutte le femministe che odiano dannunzio: parliamo di un secolo fa - martasullenubi : Ma parliamo d’altro Quali sono i tormentoni estivi che avete tollerato e anche apprezzato le scorse estati? Parto… -