(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ladiin blu-ray: il prodotto Eagle (con gadget) presenta un video perfetto per replicare la splendida fotografia e le atmosfere della San Fernando ValleySettanta. Buono l'audio, sottotono invece gli extra.non delude mai. Il regista di Magnolia e di tanti altri capolavori ha fatto centro anche con il suo ultimo film che, come vedremodiin blu-ray, splende ora anche in homevideo. Grazie al prodotto distribuito da Eagle Pictures, infatti, possiamo tornare ad ammirare un'opera emozionante ambientataSan Fernando Valley degliSettanta, un'America vitale e inquieta che il ...

Pubblicità

hausofharrys : RT @FilmstoFilms_: Licorice Pizza (2021) - slaveofsatan999 : RT @FilmstoFilms_: Licorice Pizza (2021) - swagg_boy18 : RT @FilmstoFilms_: Licorice Pizza (2021) - immartingolding : RT @FilmstoFilms_: Licorice Pizza (2021) - paleautumnmoon : RT @FilmstoFilms_: Licorice Pizza (2021) -

Movieplayer.it

Paul Thomas Anderson non delude mai. Il regista di Magnolia e di tanti altri capolavori ha fatto centro anche con il suo ultimo film che, come vedremo nella recensione diin blu - ray , splende ora anche in homevideo. Grazie al prodotto distribuito da Eagle Pictures, infatti, possiamo tornare ad ammirare un'opera emozionante ambientata nella San Fernando ...), commedie irresistibili (, Il ritratto del Duca, Finale a Sorpresa, Il Capo perfetto), grande cinema americano (Assassinio sul Nilo, La fiera delle illusioni, Una famiglia vincente - ... Licorice Pizza in blu-ray, la recensione: nella colorata Los Angeles anni '70 di Paul Thomas Anderson La recensione di Licorice Pizza in blu-ray: il prodotto Eagle (con gadget) presenta un video perfetto per replicare la splendida fotografia e le atmosfere della San Fernando Valley anni Settanta.Ultimo delizioso film di Paul Thomas Anderson (PTA) che frequenta territori contigui al suo Punch/Drunk /Ubriaco d’amore di ventun’anni fa ...