Katie Holmes sul red carpet svela come portare l’abito crochet in modo elegante

Leggi su amica

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Eredità dell’estate 2022, la moda all’uncinetto è uno dei tormentoni fashion di stagione. Borse intrecciate (anche quelle di pelle), abiti tricot, top e gonnesi alternano sui look delle celebrity (Chiara Ferragni con un set bianco a mattonelle da poco avevatoindossare la tendenza in versione cittadina) e sono protagonisti delle passerelle primavera estate 2022, dove abiti, tuniche e sporte giocano con il vedo e non vedo delle maglie a rete e dei punti larghi. Ora è il turno di. Il lookdiL’attrice alla premiere del suo nuovo film Alone Together al Tribeca Film Festival, insieme al fidanzato Bobby Wooten III, ha calcato il redcon un lungo vestito bianco di Chloé: lavorato ...