Italia, Gnonto amaro: «Il gol non mi serve a niente…» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il baby attaccante dell'Italia Gnonto ha parlato dopo la sconfitta contro la Germania in terra tedesca Willy Gnonto, baby attaccante dell'Italia, ha parlato dopo il pesante k.o. della Nazionale in Germania; partita dove ha anche segnato il suo primo gol in azzurro. Le parole riportato dal sito della FIGC. AMAREZZA – «Il gol non mi serve a niente. Dopo una sconfitta del genere che a segnare sia stato io o un compagno non cambia il sentimento. E' stata una gara difficile, loro hanno semplicemente dimostrato di essere più forti e avanti di noi. Rispetto all'andata è stata una partita totalmente diversa, hanno mosso meglio la palla e noi abbiamo corso per molto tempo a vuoto. Abbiamo tanto da lavorare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

