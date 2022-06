In strada con un’ascia, giovane denunciato a Torre Annunziata (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSorpreso in strada con un’ascia dotata di una lama di 15 centimetri, è stato denunciato un 29enne di Boscoreale (Na). Si tratta di una delle persone fermate a Torre Annunziata (Na), dove i carabinieri della locale compagnia hanno eseguito una serie di posti di controllo e perquisizioni, con 79 persone identificate e 31 veicoli passati al setaccio, che hanno portato all’arresto di una persona e alla denuncia di altri quattro soggetti tra cui il 29enne di Boscoreale segnalato per porto abusivo di armi. I militari dell’Arma, assieme a quelli del decimo reggimento Campania, hanno arrestato Carmine Gioacchino Balzano, 46 anni, accusato di evasione. Nonostante fosse ai domiciliari, infatti, è stato trovato in strada. Denunciati e non arrestati per lo stesso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSorpreso incondotata di una lama di 15 centimetri, è statoun 29enne di Boscoreale (Na). Si tratta di una delle persone fermate a(Na), dove i carabinieri della locale compagnia hanno eseguito una serie di posti di controllo e perquisizioni, con 79 persone identificate e 31 veicoli passati al setaccio, che hanno portato all’arresto di una persona e alla denuncia di altri quattro soggetti tra cui il 29enne di Boscoreale segnalato per porto abusivo di armi. I militari dell’Arma, assieme a quelli del decimo reggimento Campania, hanno arrestato Carmine Gioacchino Balzano, 46 anni, accusato di evasione. Nonostante fosse ai domiciliari, infatti, è stato trovato in. Denunciati e non arrestati per lo stesso ...

Pubblicità

teatrolafenice : La strada è di certo in salita ma lamno sappiamo dove andare: venerdì 24 giugno la prima del 'Peter Grimes' d Britt… - enpaonlus : Storia di Calippo e della coppia condannata per averlo abbandonato. Da cucciolo fu lasciato sul ciglio di una stra… - gigiodonna1 : Era importante ripartire! Tutti uniti e con la voglia di vincere andiamo avanti su questa strada! ??#Azzurri ???? … - RosariaMantova3 : RT @LNDC_NAZIONALE: Due località diverse, stessa tragedia: cucciolate abbandonate. 4 gattini appena nati gettati in strada ancora con il co… - Penombra_90 : RT @Teso4zampe: Piccolo di Cerbiatto in strada zona Terminillo - FARE ATTENZIONE CON LE AUTO - -