Il Royal Ascot 2022 è tornato (ma senza la regina Elisabetta) (Di mercoledì 15 giugno 2022) La sovrana, grande appassionata di cavalli e vincitrice di 24 gare finora al meeting, ha dovuto rinunciare, ma ha mandato un messaggio di benvenuto all'evento «tornato a pieno regime per la prima volta dal 2019». E lasciato al figlio Carlo e ai nipoti il compito di rappresentarla

