Hellas Verona, la decisione su Simeone: l’annuncio in conferenza (Di mercoledì 15 giugno 2022) Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo ds del Verona, Francesco Marroccu ha parlato anche dei cambiamenti in attacco del club veneto. Piccoli è un affare quasi fatto mentre Simeone, appena riscattato, è destinato a lasciare la società gialloblu. “Per Piccoli dico che secondo la mia esperienza, finché non ci sono le firme è meglio avere cautela. Ma posso dire che su Piccoli siamo ai dettagli, il resto sono perlustrazioni sul mercato. Dovessimo iniziare il campionato con questa rosa saremmo una squadra top: ad ogni uscita corrisponderà un’entrata”. Piccoli Hellas Verona Simeone “Su Piccoli ci siamo portati avanti, perché presupponiamo che Simeone possa avere offerte irrinunciabili. Ma anche non dovessero arrivare, potrebbe tranquillamente ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Durante lastampa di presentazione come nuovo ds del, Francesco Marroccu ha parlato anche dei cambiamenti in attacco del club veneto. Piccoli è un affare quasi fatto mentre, appena riscattato, è destinato a lasciare la società gialloblu. “Per Piccoli dico che secondo la mia esperienza, finché non ci sono le firme è meglio avere cautela. Ma posso dire che su Piccoli siamo ai dettagli, il resto sono perlustrazioni sul mercato. Dovessimo iniziare il campionato con questa rosa saremmo una squadra top: ad ogni uscita corrisponderà un’entrata”. Piccoli“Su Piccoli ci siamo portati avanti, perché presupponiamo chepossa avere offerte irrinunciabili. Ma anche non dovessero arrivare, potrebbe tranquillamente ...

