Gli Us Open non seguono l’esempio di Wimbledon: “I tennisti russi e bielorussi possono partecipare”. C’è una sola condizione (Di mercoledì 15 giugno 2022) I tennisti russi e bielorussi potranno partecipare agli Us Open. Ad annunciarlo l’organizzazione del torneo di tennis: “Tutti i tennisti provenienti da russia e Bielorussia potranno regolarmente partecipare e giocare il torneo, in programma a Flushing Meadows, a partire dal 29 agosto”. E quindi possono tornare in campo, su tutti, Medvedev, peraltro campione uscente e poi Rublev, Karatsev e il bielorusso Ivashka. Tra le donne invece potranno giocare Sabalenka, Pavlychenkova e Azarenka, tra le altre. Nel merito la Usta, federazione tennistica statunitense, ha spiegato con una nota: “Ci rendiamo conto che ogni organizzazione ha a che fare con diverse circostanze che influenzano le proprie decisioni. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ie bielopotrannoagli Us. Ad annunciarlo l’organizzazione del torneo di tennis: “Tutti iprovenienti daa e Bieloa potranno regolarmentee giocare il torneo, in programma a Flushing Meadows, a partire dal 29 agosto”. E quinditornare in campo, su tutti, Medvedev, peraltro campione uscente e poi Rublev, Karatsev e il bielorusso Ivashka. Tra le donne invece potranno giocare Sabalenka, Pavlychenkova e Azarenka, tra le altre. Nel merito la Usta, federazioneca statunitense, ha spiegato con una nota: “Ci rendiamo conto che ogni organizzazione ha a che fare con diverse circostanze che influenzano le proprie decisioni. ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Gli Us Open non seguono l’esempio di Wimbledon: “I tennisti russi e bielorussi possono partecipare”. C’è una sola cond… - fromvic7on : in conclusione hanno sfornato l'aoty e io gli voglio tanto tantissimo bene dategli una chance dai :—( - fattoquotidiano : Gli Us Open non seguono l’esempio di Wimbledon: “I tennisti russi e bielorussi possono partecipare”. C’è una sola c… - sportli26181512 : US Open al via, in gara due azzurri. Live su Sky da giovedì: Appuntamento su Sky Sport Arena da giovedì 16 giugno c… - fromvic7on : io gli voglio genuinamente tanto bene ?????????? -