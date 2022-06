Gasperini lo manda via e il Monza ringrazia | colpa da condor per Galliani

Pubblicità

Sky Sport

Gian Pieroalza la voce eun messaggio preciso all'Atalanta in vista della prossima stagione. 'Abbiamo tre strade davanti: alzare il livello tecnico della rosa pensando all'acquisto di uno o più ...Nonostante tutto, ottima risposta del pubblico: tributo ai giocatori, ae a Ilicic , ... Il pareggio del Cagliari ( 0 - 0 ) a Veneziain estasi l'Arechi a partita conclusa. La ... Atalanta, Gasperini: "Non mi dimetto, ma voglio chiarezza sugli obiettivi" Il giovane dell'Atalanta fa il suo debutto con la maglia Azzurra, ma non in difesa: il commissario tecnico lo manda in campo in mediana.Viste le partenze sono tanti i calciatori che dovrà rimpiazzare Cherubini a poche settimane dall’inizio dal mercato anche se il ds ci sta già lavorando visto che quest’anno il campionato inizierà in a ...