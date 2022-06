Pubblicità

marisavillani : RT @DanielaZini1: @ImolaOggi 06-04-2020 Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'ex… - DanielaZini1 : @ImolaOggi 06-04-2020 Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è Tedros Adhanom Ghebreyesus,… - umWwXMkGnfiCUZq : @ItalyMFA @luigidimaio @ItalyinKenya @ItalyinEthiopia @ItalyMFA per favore lasciatelo in etiopia, paghiamo noi comu… -

Agenzia ANSA

40 persone sono state uccise in scontri nella città etiope di Gambella, a ovest del Paese del Corno d'Africa, in attacchi sferrati da gruppi armati, come hanno riferito alla Bbc due alti ...... affrancato compiutamente dalle tare ereditarie che blindavano i cancelli se non del governo... ex governatore della Libia, ex ministro della Difesa di Salò, l'uomo che nella campagna d'... Etiopia: almeno 40 vittime in combattimenti contro ribelli - Africa Almeno 40 persone sono state uccise in scontri nella città etiope di Gambella, a ovest del Paese del Corno d'Africa, in attacchi sferrati da gruppi armati, come hanno riferito alla Bbc due alti funzio ...Eugenio Dacrema, analista del World Food Programme: “Il conflitto in Ucraina è senza dubbio un fattore esacerbante della crisi alimentare, ...