Danilo: 'Non rinunciate al vostro sogno, dentro di voi c'è una forza enorme' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si chiama 'Futuro Re2ondo', è un progetto che porta avanti Danilo, laterale destro della Juventus. Le vacanze estive sono state una buona occasione per tornare a casa, a Bicas: il calciatore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si chiama 'Futuro Re2ondo', è un progetto che porta avanti, laterale destro della Juventus. Le vacanze estive sono state una buona occasione per tornare a casa, a Bicas: il calciatore ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Danilo ai bimbi: 'Non rinunciate al vostro sogno, dentro di voi c’è una forza enorme' #Juve - ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: Danilo ai bimbi: 'Non rinunciate al vostro sogno, dentro di voi c’è una forza enorme' #Juve - sportli26181512 : Danilo: 'Non rinunciate al vostro sogno, dentro di voi c’è una forza enorme': Danilo: 'Non rinunciate al vostro sog… - biondi_danilo : @brunolocati1 @Nadia_hopppe1 @LucioMalan A me non interessa cosa provino a darmi da bere o di cosa provino a convin… - Gazzetta_it : Danilo ai bimbi: 'Non rinunciate al vostro sogno, dentro di voi c’è una forza enorme' #Juve -