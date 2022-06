Damiano dei Maneskin | Svolta storica, non sarà più come prima: “È pronto a conquistarlo” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il cantante dei Maneskin non si ferma, Damiano va anche oltre la musica e la band lo segue: un nuovo progetto li manderà lontani Damiano-David (Ansa foto)Successo spaziale per il gruppo musicale italiano. I Maneskin hanno portato un’ondata di rock contemporaneo non solo nella nostra penisola ma anche in giro per il mondo. Ringraziati anche dai Rolling Stones con l’apertura del loro concerto a Los Angeles, i Maneskin continuano a stare in vetta, scioccando il pubblico italiano che non aveva mai avuto una band rock con questo successo. Da X Factor a Sanremo e agli Eurovision, le rockstar hanno continuato a scalare le vette giorno per giorno senza stop, nonostante il covid, i concerti mancati e l’annullamento di tutte le date in Russia nel rispetto della guerra e di ciò che l’Ucraina sta subendo. Tra ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il cantante deinon si ferma,va anche oltre la musica e la band lo segue: un nuovo progetto li manderà lontani-David (Ansa foto)Successo spaziale per il gruppo musicale italiano. Ihanno portato un’ondata di rock contemporaneo non solo nella nostra penisola ma anche in giro per il mondo. Ringraziati anche dai Rolling Stones con l’apertura del loro concerto a Los Angeles, icontinuano a stare in vetta, scioccando il pubblico italiano che non aveva mai avuto una band rock con questo successo. Da X Factor a Sanremo e agli Eurovision, le rockstar hanno continuato a scalare le vette giorno per giorno senza stop, nonostante il covid, i concerti mancati e l’annullamento di tutte le date in Russia nel rispetto della guerra e di ciò che l’Ucraina sta subendo. Tra ...

Pubblicità

BlowOfTheWind : RT @pietroraffa: Damiano dei #Maneskin ha urlato al Coachella:'Free Ukraine, fuck Putin!'. Grandissimo #UkraineWar - grima110119 : cosa abbiamo in comune la fidanzata di damiano dei maneskin ed io? non sarà il moroso, ma le bestemmie di sicuro - damiano_chirico : RT @brandobenifei: La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha bloccato, per ora, il vergognoso piano di #BorisJohnson che prevede di resping… - giacomo_damiano : @GiorgiaMeloni L'Europa dei patrioti, la lobby LGBMAMMT?????? #kitestramilamuort - davidesoldi47 : in che band suona Damiano dei Maneskin -