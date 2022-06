Casale: “È stata un’annata strepitosa. Sull’interessamento della Lazio…” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nicolò Casale ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione attuale ai microfoni di Sportitalia. Ecco uno stralcio delle sue parole. Casale: “E’ stata un’annata strepitosa” “Quest’anno con mister Tudor abbiamo riproposto in campo quanto fatto negli anni scorsi. Il modo di giocare esalta i difensori perché giochiamo a tutto campo e se stai bene segui l’uomo in continuazione. L’annata è stata strepitosa dove anche gli attaccanti hanno aiutato noi difensori perché era un continuo far gol, le squadre ci attaccavano poco poiché loro pressavano bene. Da qualche anno a Verona questa è ormai una cultura”. Casale: “Fa piacere essere accostato a queste top squadre” LA LAZIO – “Messaggi sul passaggio alla Lazio? Sicuramente ho ricevuto tanti messaggi e ho ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nicolòha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione attuale ai microfoni di Sportitalia. Ecco uno stralcio delle sue parole.: “E’” “Quest’anno con mister Tudor abbiamo riproposto in campo quanto fatto negli anni scorsi. Il modo di giocare esalta i difensori perché giochiamo a tutto campo e se stai bene segui l’uomo in continuazione. L’annata èdove anche gli attaccanti hanno aiutato noi difensori perché era un continuo far gol, le squadre ci attaccavano poco poiché loro pressavano bene. Da qualche anno a Verona questa è ormai una cultura”.: “Fa piacere essere accostato a queste top squadre” LA LAZIO – “Messaggi sul passaggio alla Lazio? Sicuramente ho ricevuto tanti messaggi e ho ...

Pubblicità

gidiferroblog : Casale di Scodosia-Padova, sabato 11 giugno 2022. La selezione di Miss Italia Veneto che, metteva in palio il titol… - MaurilioVitto : @r_casale Non lo sapevo, allora sei stata bravissima, non è affatto facile ???? - PensieriDalMare : @TheDebEmpire Casale Monferrato ??, assieme ad Asti le mie città, prima di essere stata traslocata al mare. -