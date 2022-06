Calcio: Procura svizzera chiede un anno e 8 mesi per Blatter e Platini (Di mercoledì 15 giugno 2022) I due dirigenti sono accusati di frode. Sentenza attesa per l'8 luglio BELLINZONA (svizzera) - La Procura svizzera ha chiesto una condanna a un anno e 8 mesi di reclusione, accompagnata da una ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) I due dirigenti sono accusati di frode. Sentenza attesa per l'8 luglio BELLINZONA () - Laha chiesto una condanna a une 8di reclusione, accompagnata da una ...

Pubblicità

sportface2016 : Consumatori #Lazio, esposto alla Procura dei minorenni: 'In una scuola materna festeggiata la vittoria della #Roma… - PugliaStream : Crac Matarrese, la Procura chiede il processo: «Dissesto provocato per finanziare il Bari calcio» - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Bari Crac Matarrese, la Procura chiede il processo: «Dissesto per finanziare il Bari c... - corrmezzogiorno : #Bari Crac Matarrese, la Procura chiede il processo: «Dissesto per finanziare il Bari c... - ria_valle : RT @digitaliano: @GiarrussoMario Che livello infimo questo tweet! Sembra un post populista di Salvini (non è un complimento) 170 banditi… -