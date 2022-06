Amministrative | Agostinelli vs Cacciano | “Pd esulta pure per un gol subito”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Gioire per una sonora sconfitta è comere per un gol. Siamo veramente all’assurdo!”. Così il segretario provinciale di Noi Di Centro-Mastella, Carmine, replica al segretario provinciale del Pd Giovanni. “Una parte del Pd sannita, perché un’altra è dialogante e responsabile, è oramai rassegnata allo sconfittismo e alla inutilità politica e si compiacciono addirittura per aver vinto in qualche comune su undici al voto”, prosegueche aggiunge: “Abbiamo vinto nella quasi totalità dei comuni, rappresentiamo in termini di abitanti oltre il 70% dei comuni andati alle urne, nel caso di Molinara, dove il Pd ha confermato il sindaco, prima non esisteva opposizione e ora ci siamo. Una volta esisteva un Pd cheva ...

Pubblicità

deadomako : Per il prossimo #ElectionDay sono tanti i giovani che hanno deciso di mettersi in gioco e di partecipare alle elezi… -

L'Occhio di Benevento

Il più votato Linacon 74 voti. "Noi cittadini" il 7.19% con 440 voti riconosce come ... Ho però lavorato per ledel 2022 e questa è stata la sentenza più bella. L'ingiustizia ...Di seguito i dati delle elezioni2022 nel Sannio: San Bartolomeo in Galdo Eletto sindaco Carminecon 2422 voti (98,6%) Michele Circelli 34 voti (1,4%) Santa Croce del ... Elezioni comunali 2022 a San Bartolomeo in Galdo: il sindaco è Carmine Agostinelli. I voti ai candidati consiglieri All’esito della consultazione elettorale del 12 giugno scorso, il Vice Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, si è congratulato per il risultato conseguito ed ha augurato buon lavoro ...“Abbiamo vinto in sette comuni su undici al voto nel Sannio. È un risultato straordinario per Noi Di Centro”. Così in una nota la segreteria provinciale del partito di Mastella che esalta, tra i comun ...