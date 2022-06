A12 | aperto tratto Civitavecchia Nord-Civitavecchia Porto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – Sono terminate in anticipo rispetto alla pianificazione le attività di sollevamento degli impalcati del viadotto situato al km 61+868 della A12 Roma-Civitavechia. Pertanto, è stata annullata la chiusura dell’ultima notte in programma deltrasud, verso Tarquinia / SS1 Aurelia, che era prevista dalle 22:00 di questa sera mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 giugno. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche l’area di servizio “Tolfa est”. Lo fa sapere, in una nota, Autostrade. (Agenzia Dire)