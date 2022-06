25 documentari BBC in arrivo su Rete 4 e Focus. Si parte con le ‘Dynasties’ di animali in via di estinzione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dynasties II Rete 4 avrà anche “donato” Freedom a Italia 1, ma ha conservato la passione per i documentari. Così, nel palinsesto estivo della Rete diretta da Sebastiano Lombardi, in prime time andranno a far compagnia ai programmi di attualità alcune importanti produzioni BBC Studios, realizzate dalla pluripremiata Natural History Unit della Rete britannica, che Mediaset ha acquisito in esclusiva. In tutto, 25 documentari e 80 ore di prima visione assoluta che vedranno coinvolta anche la Rete tematica Focus. Si parte martedì 21 giugno con la messa in onda su Rete 4 di Dynasties II: L’Avventura della Vita: tre prime serate da due episodi ciascuna (sotto il dettaglio) con immagini inedite dedicate alla vita, alle lotte e ai legami di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dynasties II4 avrà anche “donato” Freedom a Italia 1, ma ha conservato la passione per i. Così, nel palinsesto estivo delladiretta da Sebastiano Lombardi, in prime time andranno a far compagnia ai programmi di attualità alcune importanti produzioni BBC Studios, realizzate dalla pluripremiata Natural History Unit dellabritannica, che Mediaset ha acquisito in esclusiva. In tutto, 25e 80 ore di prima visione assoluta che vedranno coinvolta anche latematica. Simartedì 21 giugno con la messa in onda su4 di Dynasties II: L’Avventura della Vita: tre prime serate da due episodi ciascuna (sotto il dettaglio) con immagini inedite dedicate alla vita, alle lotte e ai legami di ...

