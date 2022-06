Wikipedia fa appello per condanna russa per disinformazione (Di martedì 14 giugno 2022) La Wikimedia Foundation, a cui fa capo Wikipedia, ha deciso di appellarsi alla sentenza del tribunale russo che a metà aprile l'ha condannata al pagamento di una multa pari a 5 milioni di rubli (circa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) La Wikimedia Foundation, a cui fa capo, ha deciso di appellarsi alla sentenza del tribunale russo che a metà aprile l'hata al pagamento di una multa pari a 5 milioni di rubli (circa ...

Pubblicità

ansa_tecnologia : Wikipedia fa appello per condanna russa per disinformazione. Nel mirino 7 articoli sulla guerra, comminata multa 5… - glooit : Wikipedia fa appello per condanna russa per disinformazione leggi su Gloo -