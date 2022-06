Valentino Vintage da Madame Pauline a Milano è un successo | l’eterno fascino di questi abiti ci indica la via per una moda più sostenibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) C’è il tubino bianco con ricami floreali in pizzo, il minidress da cocktail nero e il vestitino bon-ton ceruleo. E ancora, le pencil skirt per un nude look e glida sera in seta nell’iconico rosso. A guardarli sembrano appena scesi dalla passerella e invececapi hanno più di cinquant’anni, qualcuno addirittura settanta. Sono intrisi di vita, di storie, eppure modernissimi. Chissà a quali feste mirabolanti ha partecipato quella meraviglia con gli orli svolazzanti impiumati, chissà quali mani appassionate hanno abbassato la cerniera di quell’altro vestito nero con il corpetto in paillettes, quali amori ha vissuto quell’no in pizzo. A toccarli con mano ci si immagina volti, luoghi lontani, intrighi familiari, party esclusivi: è il potere “magico” delche qui si unisce alla straordinaria bellezza ...