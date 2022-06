UFFICIALE – Zauli è il nuovo allenatore del Südtirol (Di martedì 14 giugno 2022) Ora è UFFICIALE: Lamberto Zauli è il nuovo allenatore del Südtirol . Il tecnico romano si è legato al club con un contratto annuale, fino al 30 giugno 2023. Zauli allenatore del Südtirol con contratto annuale E’ UFFICIALE l’entrata di Lamberto Zauli come allenatore del Sudtirol. Il tecnico 50enne proviene dall’esperienza alla Juventus, prima come allenatore della formazione Primavera e poi come tecnico della squadra Under 23 militante nel girone A del campionato di serie C. Il tecnico avrà al suo fianco due riconfermati: il vice allenatore Leandro Greco e il preparatore dei portieri Massimo Marini. Ecco il comunicato di benvenuto al mister: “F.C. ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 14 giugno 2022) Ora è: Lambertoè ildel. Il tecnico romano si è legato al club con un contratto annuale, fino al 30 giugno 2023.delcon contratto annuale E’l’entrata di Lambertocomedel Sudtirol. Il tecnico 50enne proviene dall’esperienza alla Juventus, prima comedella formazione Primavera e poi come tecnico della squadra Under 23 militante nel girone A del campionato di serie C. Il tecnico avrà al suo fianco due riconfermati: il viceLeandro Greco e il preparatore dei portieri Massimo Marini. Ecco il comunicato di benvenuto al mister: “F.C. ...

