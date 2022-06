Si stacca una parte dell' arco di Porta Maggiore a Roma

(Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Unadi, al centro di, si èta ed è caduta in terra. È avvenuto questa mattina alle 6.15 all'incrocio trae Piazzale Labicano. Sul posto gli agenti del I Gruppo Trevia polizia locale diCapitale che hanno messo in sicurezza l'area e interdetto il passaggio pedonale sottostante. Intervenute, oltre ai vigili del fuoco, anche pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienzaa polizia locale per agevolare la viabilità nell'area.

Caduta parte arco di Porta Maggiore/Piazzale Labicano a Roma. Intorno alle 6.15 di questa mattina la Polizia Locale del I Gruppo Trevi è intervenuta per la caduta diparte dell'arco di Porta Maggiore. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'area e interdetto il passaggio pedonale sottostante. Sul posto i vigili del fuoco e pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienza ...Una parte dell'arco di Porta Maggiore, al centro di Roma, si è staccato questa mattina alle 6.15 ed è caduto a terra. Il cedimento è avvenuto all'incrocio tra Porta Maggiore e piazzale Labicano.