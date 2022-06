(Di martedì 14 giugno 2022)si è recentemente aperto a proposito delleche ha notato tra Fox edopo essersi ritrovato acon entrambe nel corso della sua lunga carriera. Con The Orville: New Horizons che va alla grande a Hulu e un prequel di Ted,si è notevolmente allontanato da Fox, tranne che per il suo lavoro su I, e ha recentemente detto la sua a proposito delletrapere per la celebre rete televisiva. Sebbeneabbia sempre fatto battute su Fox negli ultimi 23 anni, a volte attraverso le sue stesse serie animate, le cose sono diventate notevolmente più difficili recentemente a causa delle opinioni del ...

Pubblicità

seriestvfilm : Seth MacFarlane conferma che il prequel di #Ted inizierà presto la produzione! - GianlucaOdinson : Ted, Seth MacFarlane sulla serie: 'Ecco quanto manca all'inizio delle riprese' - CineGiornale1 : American Dad 16: recensione della serie tv di Seth MacFarlane disponibile su Disney+ -

Movieplayer.it

Con The Orville: New Horizons che va alla grande a Hulu e un prequel di Ted,si è notevolmente allontanato da Fox , tranne che per il suo lavoro su I Griffin, e ha recentemente detto la sua a proposito delle differenze tra lavorare per Disney e per la celebre ...54 minuti fa, al lavoro sulla serie TV prequel di Ted , ha avuto modo di condividere alcuni dettagli sul nuovo show di Peacock . Secondo il creatore de I Griffin , una grande sfida per questo ... Seth MacFarlane dei Griffin spiega le differenze tra lavorare per Fox e per Disney Seth MacFarlane si è recentemente aperto a proposito delle differenze che ha notato tra Fox e Disney dopo essersi ritrovato a lavorare con entrambe nel corso della sua lunga carriera. Con The Orville: ...Il regista e sceneggiatore de I Griffin ha parlato della sua collaborazione con la Fox, che ha ospitato molti dei suoi lavori.