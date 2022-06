Radio Ufficiale: “Spunta la Juventus per Fabian Ruiz. I bianconeri dietro il mancato rinnovo” (Di martedì 14 giugno 2022) Spesso la Juventus è interessata ai calciatori del Napoli ed anche quest’anno c’è il rischio che qualche attuale beniamino azzurro possa vestire prossimamente il bianconero. Dopo Kalidou Koulibaly che gode della stima della proprietà torinese (il senegalese ha detto di no per rispetto dei napoletani), ora Fabian Ruiz è entrato nel mirino del presidente Andrea Agnelli che vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista di assoluto valore. A darne conferma è il giornalista Valter De Maggio che, all’interno della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, annuncia: “dietro il mancato rinnovo di Fabian Ruiz ci sarebbe la Juventus”. Se Koulibaly ha fatto seguito a Cavani e Lavezzi nella ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 giugno 2022) Spesso laè interessata ai calciatori del Napoli ed anche quest’anno c’è il rischio che qualche attuale beniamino azzurro possa vestire prossimamente il bianconero. Dopo Kalidou Koulibaly che gode della stima della proprietà torinese (il senegalese ha detto di no per rispetto dei napoletani), oraè entrato nel mirino del presidente Andrea Agnelli che vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista di assoluto valore. A darne conferma è il giornalista Valter De Maggio che, all’interno della trasmissione “Goal” suKiss Kiss Napoli, annuncia: “ildici sarebbe la”. Se Koulibaly ha fatto seguito a Cavani e Lavezzi nella ...

