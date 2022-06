Per Archie non c’è speranza: il giudice fa interrompere le cure, la famiglia è contraria (Di martedì 14 giugno 2022) Il parere dei medici è chiaro: per Archie Battersbee, 12 anni, non ci sono più speranze di salvezza, è “altamente probabile” che il ragazzo sia “cerebralmente morto”. Per questo, lunedì 13 giugno un giudice britannico ha emesso la terribile sentenza: staccare la spina che lo tiene in vita. E non importa se la famiglia è contraria. Dopo la decisione, fuori dal Royal London Hospital dov’è ricoverato il piccolo si è radunata una folla di persone, per partecipare ad una veglia di preghiera e supportare Hollie Dance, la madre dell’adolescente britannico trovato privo di coscienza nella sua casa a Southend, nell’Essex, il 7 aprile scorso. Archie ha subito un danno cerebrale durante un incidente domestico, secondo Dance legato a una sfida online. Da allora non ha più ripreso conoscenza. La donna si è detta ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 14 giugno 2022) Il parere dei medici è chiaro: perBattersbee, 12 anni, non ci sono più speranze di salvezza, è “altamente probabile” che il ragazzo sia “cerebralmente morto”. Per questo, lunedì 13 giugno unbritannico ha emesso la terribile sentenza: staccare la spina che lo tiene in vita. E non importa se la. Dopo la decisione, fuori dal Royal London Hospital dov’è ricoverato il piccolo si è radunata una folla di persone, per partecipare ad una veglia di preghiera e supportare Hollie Dance, la madre dell’adolescente britannico trovato privo di coscienza nella sua casa a Southend, nell’Essex, il 7 aprile scorso.ha subito un danno cerebrale durante un incidente domestico, secondo Dance legato a una sfida online. Da allora non ha più ripreso conoscenza. La donna si è detta ...

