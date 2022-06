Milan, ecco cosa sta succedendo per i rinnovi di Maldini e Massara (Di martedì 14 giugno 2022) Il Milan si è già mosso sul mercato chiudendo tre operazioni: gli arrivi di Origi e Sanches e il riscatto ( con sconto) di Florenzi... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Ilsi è già mosso sul mercato chiudendo tre operazioni: gli arrivi di Origi e Sanches e il riscatto ( con sconto) di Florenzi...

Pubblicità

Gazzetta_it : Adli, promesso sposo del “piolismo”. Da “10” o in mediana, ecco perché è un arrivo importante - cmdotcom : #Milan, ecco cosa sta succedendo per i rinnovi di #Maldini e #Massara - sportli26181512 : Milan, ecco cosa sta succedendo per i rinnovi di Maldini e Massara: Il Milan si è già mosso sul mercato chiudendo t… - CalcioPillole : Ecco il punto sul mercato in entrata del #Milan: #Origi e #Sanches saranno presto a Milano, mentre l'operazione… - SimonBr89 : Sempre capitolo mercato Milan. Vi vedo agitati perché non è ancora arrivato nessuno ok. E le altre? Chi hanno pre… -