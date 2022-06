Massimo Giletti nella bufera | l’attacco è durissimo | “Non sei a Ballando con le stelle”

Pubblicità

rusembitaly : ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al progra… - stanzaselvaggia : L’inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all’altare. - matteosalvinimi : Un affettuoso abbraccio a Massimo #Giletti, giornalista e uomo libero. - Dav42156771 : RT @SalamidaFabio: Dopo Massimo Giletti che paragona la sua trasmissione delirante alle interviste di Enzo Biagi, mi aspetto Matteo Salvini… - 3omAleom : RT @BlobRai3: SANTA 'KLAUS' IS COMING... Massimo Giletti: 'Ribadiresti oggi che il Cremlino è un palazzo di merda?' Alessandro Sallusti: 'A… -

... " Un vile atto intimidatorio respinto con fermezza al mittente " Le sorelle Napoli di Mezzojuso, al centro di diverse puntate per la trasmissione televisiva Non è l'Arena di, in ...Stavolta Alessandro sallusti non ha abbandonato lo studio come la settimana scorsa, ma per, conduttore di "Non è l'arena" su La7, potrebbe essere andata persino peggio. Il direttore di Libero ha confermato il suo punto di vista sul Cremlino "palazzo di merda" ed è arrivato a ...Massimo Giletti è stato attaccato duramente in puntata a Non è l’Arena da un suo ospite, ovvero Alessandro Sallusti. Scontro acceso tra i due. Massimo GIletti è il noto conduttore televisivo che la ...Brusco risveglio per il noto presentatore di "Non è l'Arena", il quale ha incassato una spiacevole notizia proprio in queste ore ...