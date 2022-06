Marcelo, l’addio al Real Madrid con una maglietta speciale (VIDEO) (Di martedì 14 giugno 2022) Nelle scorse ore l'addio con tanto di conferenza stampa emozionante. Parliamo di Marcelo che ha salutato il Real Madrid dopo aver vinto tutto con i Blancos. Per l'occasione è arrivata una t-shirt speciale... Leggi su itasportpress (Di martedì 14 giugno 2022) Nelle scorse ore l'addio con tanto di conferenza stampa emozionante. Parliamo diche ha salutato ildopo aver vinto tutto con i Blancos. Per l'occasione è arrivata una t-shirt...

Pubblicità

ilpodsport : #Calciomercato Marcelo, l'addio al Real Madrid dopo 25 trofei: 'Me ne vado a testa alta' #ilpodsport - grisou79 : Non chiedo psicodrammi tipo l’addio tra Messi e Barça, né la pomposa conferenza stampa di Marcelo, ma il meritato s… - EresMar_ : Prima volta che non ho seguito l'addio di un calciatore perché Marcelo voglio ricordarlo come l'uomo più felice e… - edensswife : mi sono persa l’addio a marcelo ma forse meglio così ?? - TheLadyMorganah : L'addio di Marcelo al Real?? -