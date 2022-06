L’ultimo giorno di Internet Explorer (Di martedì 14 giugno 2022) Si spegne una pietra miliare della storia di Internet. Dal 15 giugno, infatti, Microsoft non supporterà più Internet Explorer. L’annuncio era stato dato dalla stessa azienda di Redmond nel maggio del 2021 e mentre il mondo reale è andato avanti tra pandemia e guerre, quello virtuale aveva già segnato sul suo calendario quella data. Quella dell’addio a quel browser che nel corso della storia è passato dall’essere il più utilizzato a quello più criticato. Anche per via della concorrenza che, con il passare degli anni, ha offerto agli utenti nuovi strumenti. Più veloci e, in molti casi, più affidabili. LEGGI ANCHE > Hanno fissato la data di scadenza di Internet Explorer E siamo arrivati alla vigilia dello switch off: «Con Microsoft Edge in grado di assumersi questa responsabilità e altro ancora, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 giugno 2022) Si spegne una pietra miliare della storia di. Dal 15 giugno, infatti, Microsoft non supporterà più. L’annuncio era stato dato dalla stessa azienda di Redmond nel maggio del 2021 e mentre il mondo reale è andato avanti tra pandemia e guerre, quello virtuale aveva già segnato sul suo calendario quella data. Quella dell’addio a quel browser che nel corso della storia è passato dall’essere il più utilizzato a quello più criticato. Anche per via della concorrenza che, con il passare degli anni, ha offerto agli utenti nuovi strumenti. Più veloci e, in molti casi, più affidabili. LEGGI ANCHE > Hanno fissato la data di scadenza diE siamo arrivati alla vigilia dello switch off: «Con Microsoft Edge in grado di assumersi questa responsabilità e altro ancora, ...

