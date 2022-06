LIVE Berrettini-Evans, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: subito fuori Schwartzman e Ruud! Tra poco l’azzurro in campo (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 Matteo Berrettini torna in campo dopo la vittoria del torneo di Stoccarda, coincisa con il rientro in campo dopo 84 giorni. l’azzurro ha conquistato il sesto titolo in carriera vincendo contro Andy Murray per 6-4 5-7 6-3. 16.40 Tra poco avrà inizio la terza sfida del giorno sul campo Centrale: secondo confronto tra i due giocatori l’unico precedente risale allo scorso anno proprio sull’erba londinese, quando l’azzurro vinse per 7-6(5) 6-3 ai quarti di finale. 16.37 fuori ANCHE CASPER Ruud! La testa di serie #1, all’esordio con il best ranking come numero 5 al mondo, è uscito di scena contro il britannico con wildcard Ryan Peniston. 15.34 Casper Ruud perde ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Matteotorna indopo la vittoria del torneo di Stoccarda, coincisa con il rientro indopo 84 giorni.ha conquistato il sesto titolo in carriera vincendo contro Andy Murray per 6-4 5-7 6-3. 16.40 Traavrà inizio la terza sfida del giorno sulCentrale: secondo confronto tra i due giocatori l’unico precedente risale allo scorso anno proprio sull’erba londinese, quandovinse per 7-6(5) 6-3 ai quarti di finale. 16.37ANCHE CASPERLa testa di serie #1, all’esordio con il best ranking come numero 5 al mondo, è uscito di scena contro il britannico con wildcard Ryan Peniston. 15.34 Casper Ruud perde ...

