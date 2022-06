Isola 16, Federica Calemme svela per chi fa il tifo tra i naufraghi. E a proposito di Jessica Selassié e Barù… (Di martedì 14 giugno 2022) Federica Calemme, ospite dell’Isola Party, ha svelato come procede la sua storia d’amore con Gianmaria Antinolfi dopo il Grande Fratello Vip. L’ex volto de L’Eredità, ha commentato anche la fine della storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Federica, si è soffermata anche sulla fine dei Jerù, la coppia mai decollata formata da Barù e Jessica Selassiè. La Calemme si è detta sicuramente più “fortunata” sotto quel punto di vista: Dopo il Gf sicuramente ci sono stati dei cambiamenti nella mia vita amorosa. Sono uscita fidanzata. Procede tutto bene. Tutto benissimo. Cambiamenti no, sono tornata alla mia vita a tempo pieno. Amici, famiglia, procede tutto normalmente. Abbiamo ripreso a lavorare. Quando sono entrata non pensavo di trovare l’amore. ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 giugno 2022), ospite dell’Party, hato come procede la sua storia d’amore con Gianmaria Antinolfi dopo il Grande Fratello Vip. L’ex volto de L’Eredità, ha commentato anche la fine della storia d’amore tra Lulùe Manuel Bortuzzo., si è soffermata anche sulla fine dei Jerù, la coppia mai decollata formata da Barù eSelassiè. Lasi è detta sicuramente più “fortunata” sotto quel punto di vista: Dopo il Gf sicuramente ci sono stati dei cambiamenti nella mia vita amorosa. Sono uscita fidanzata. Procede tutto bene. Tutto benissimo. Cambiamenti no, sono tornata alla mia vita a tempo pieno. Amici, famiglia, procede tutto normalmente. Abbiamo ripreso a lavorare. Quando sono entrata non pensavo di trovare l’amore. ...

