Giustizia | nulla di fatto in commissione Senato | seduta riprende in serata

Roma, 14 giu.(Adnkronos) - nulla di fatto in commissione Giustizia del Senato sulla riforma della Giustizia. Dopo la conclusione dell'illustrazione degli emendamenti e l'acquisizione dei pareri da parte delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali, la seduta è stata sospesa su richiesta di Italia viva, che dovrà riunirsi per decidere se mantenere o meno i suoi emendamenti. Per ora la Lega non ha ritirato i suoi, suscitando un forte disappunto nelle file del Pd. La commissione tornerà quindi a riunirsi al termine dei lavori d'Aula, intorno alle 19. A quel punto si capirà se si dovrà andare avanti con le votazioni o se invece, tolti di mezzo gli emendamenti, la riforma potrà marciare spedita ed essere pronta per l'approdo in Aula, previsto per ...

