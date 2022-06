Festa di Quartiere di Parco Leonardo, un successo (Di martedì 14 giugno 2022) Fiumicino – Grande successo di pubblico per la terza edizione della Festa di Quartiere di Parco Leonardo “#ParcoinFesta” svoltasi presso il Parco del Perugino. Il Comitato organizzatore dell’evento, ha proposto numerose attività di richiamo: stand commerciali, gastronomici, promozionali e intrattenimento, di enti, società e associazioni di Quartiere. Ricco anche il programma allestito per gli spettacoli: il dj set con musica anni ’70 e ’80 a cura di Maurizio Picone, la presentazione del libro “Lo specchio nascosto e le Tre Lune” di Antonella Cavallo, il concerto hard rock anni ’70/’80 a cura della band Feeling The Nozze di Eleonora Azzano e le esibizioni delle scuole di danza Mtda e Stratos. La maniFestazione, durata ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 giugno 2022) Fiumicino – Grandedi pubblico per la terza edizione delladidi“#in” svoltasi presso ildel Perugino. Il Comitato organizzatore dell’evento, ha proposto numerose attività di richiamo: stand commerciali, gastronomici, promozionali e intrattenimento, di enti, società e associazioni di. Ricco anche il programma allestito per gli spettacoli: il dj set con musica anni ’70 e ’80 a cura di Maurizio Picone, la presentazione del libro “Lo specchio nascosto e le Tre Lune” di Antonella Cavallo, il concerto hard rock anni ’70/’80 a cura della band Feeling The Nozze di Eleonora Azzano e le esibizioni delle scuole di danza Mtda e Stratos. La manizione, durata ...

romatoday : Festa del Mammut 2022: torna la festa di quartiere al Parco Cicogna - varesenews : A Gallarate arriva la festa di quartiere in via San Giovanni Bosco - lady_lazarus_13 : @graziollo STASERA FESTA DE QUARTIERE ??? - AraldoMetallo : Qua ieri stava la festa del santo di quartiere e la gente applaudiva ai fuochi d'artificio. E poi vi chiedete perché vanno in chiesa. - signordominic : Appena sveglio, sognato Jacob e Ryan che mi passano a prendere in Mustang per andare a casa di Lily che ospita la f… -