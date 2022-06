Elisabetta Canalis | la prima sfida sul ring | ' Perché faccio kickboxing? Sono un po' pazza | però mi piace'

Pubblicità

Sabato, alla Reggia di Venaria, alle porte di Torino, andrà in scena la Night of Kick and Punch 12 Black Tie Edition . Nella card dei match dell'evento ci sarà anche la showgirlche, per la prima volta in assoluto, salirà sul ring per un vero e proprio incontro di kickboxing della durata di tre riprese contro Rachele Muratori., come mai ha deciso ...Spiega di "volere aiutare la kickboxing ad avere maggiore visibilità" Manca poco all' esordio sul ring di. La showgirl, 43 anni, sabato 18 giugno debutta nel kickboxing alla ...Sabato, alla Reggia di Venaria, alle porte di Torino, andrà in scena la Night of Kick and Punch 12 Black Tie Edition. Nella card dei match dell'evento ci sarà anche la ...L’ex velina debutta sabato a 43 anni in un match vero sulle tre riprese, abbiamo seguito il suo allenamento: "Me lo sono meritato: tanti sacrifici e tre costole rotte dagli sparring" ...