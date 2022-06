Chat Whatsapp da Android a iPhone: come fare (Di martedì 14 giugno 2022) Chat Whatsapp da Android a iPhone: un cruccio che, finora, tutti quelli che hanno voluto passare a iOS si sono dovuti sorbire ma che ora non sarà più un problema. Ad annunciare questa novità è stato lo stesso Marck Zuckerberg: oltre alle Chat in senso stretto, verrà data anche la possibilità di trasferire tutte le informazioni che solitamente vengono memorizzate su un dispositivo Android nel nuovo dispositivo iOS. LEGGI ANCHE >>> Sempre più vicina la possibilità di modificare i messaggi inviati su Whatsapp come fare a trasferire le Chat Whatsapp da Android a iPhone Non solo le Chat, come specifica Zuckerberg stesso nel suo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 giugno 2022)da: un cruccio che, finora, tutti quelli che hanno voluto passare a iOS si sono dovuti sorbire ma che ora non sarà più un problema. Ad annunciare questa novità è stato lo stesso Marck Zuckerberg: oltre allein senso stretto, verrà data anche la possibilità di trasferire tutte le informazioni che solitamente vengono memorizzate su un dispositivonel nuovo dispositivo iOS. LEGGI ANCHE >>> Sempre più vicina la possibilità di modificare i messaggi inviati sua trasferire ledaNon solo lespecifica Zuckerberg stesso nel suo ...

