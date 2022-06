Ccà nisciuno è fesso. Elena Sofia Ricci presente solo in 3 episodi di Che Dio ci Aiuti 7 (Di martedì 14 giugno 2022) Elena Sofia Ricci Basta dubbi, basta giochi di parole e comunicati da interpretare, ora è possibile mettere un punto sul futuro di Elena Sofia Ricci a Che Dio Ci Aiuti. Ci avevamo visto giusto (qui la nostra ricostruzione della vicenda), Suor Angela sarà presente solo in tre momenti topici della settima stagione di Che Dio ci Aiuti e poi uscirà di scena. “Ho sempre detto che avrei lasciato “Che Dio ci Aiuti” e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 giugno 2022)Basta dubbi, basta giochi di parole e comunicati da interpretare, ora è possibile mettere un punto sul futuro dia Che Dio Ci. Ci avevamo visto giusto (qui la nostra ricostruzione della vicenda), Suor Angela saràin tre momenti topici della settima stagione di Che Dio cie poi uscirà di scena. “Ho sempre detto che avrei lasciato “Che Dio ci” e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima ...

Pubblicità

davidemaggio : Ccà nisciuno è fesso· Elena Sofia Ricci presente solo in 3 episodi di Che Dio ci Aiuti 7 Uffici stampa che non fu… - SALVATORECONTE0 : ABROGARE= ELIMINARE. VOLETE ELIMINARE LA LEGGE SEVERINO PER FARE I VOSTRI LOSCHI AFFARI. Imbroglioni, usate termini… - jazz_ste : RT @giovanniscaccia: Italiani NON FACCIAMOCI PIÙ IMBROGLIARE i quesiti referendari sono stati fatti di proposito ILLEGGIBILI per non farli… - mauri48aho : RT @giovanniscaccia: Italiani NON FACCIAMOCI PIÙ IMBROGLIARE i quesiti referendari sono stati fatti di proposito ILLEGGIBILI per non farli… - Lorellastelle : RT @giovanniscaccia: Italiani NON FACCIAMOCI PIÙ IMBROGLIARE i quesiti referendari sono stati fatti di proposito ILLEGGIBILI per non farli… -

Caro Sabatini "ccà nisciuno è fesso" Caro Sabatini "ccà nisciuno è fesso". Iervolino sarà un presidente alle prime armi ma è un imprenditore che i conti li sa fare. E anche bene. E' certo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è la questione ... Nessuna pera cade dall'albero dei cittadini! 25/05/2022 - 16:36 "... CCA NISCIUNO È FESSO!" Lo diceva il grande Antonio De Curtis (Totò), molto spesso nei suoi fantastici film. E noi di "Perugia: Social City" questa eccezione massima la possiamo prendere a prestito per ... DavideMaggio.it Caro Sabatini "è fesso". Iervolino sarà un presidente alle prime armi ma è un imprenditore che i conti li sa fare. E anche bene. E' certo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è la questione ...25/05/2022 - 16:36 "... CCAÈ FESSO!" Lo diceva il grande Antonio De Curtis (Totò), molto spesso nei suoi fantastici film. E noi di "Perugia: Social City" questa eccezione massima la possiamo prendere a prestito per ... Ccà nisciuno è fesso. Elena Sofia Ricci presente solo in 3 episodi di Che Dio ci Aiuti 7