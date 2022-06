Camera | lo sport entra in Costituzione con 365 voti favorevoli

Pubblicità

Montecitorio : 365 favorevoli, 2 contrari, 14 astenuti. La Camera approva la proposta di modifica all'articolo 33 della Costituzione. Giornata storica oggi alla Camera, altro traguardo raggiunto! È stato approvato il disegno di legge costituzionale in materia di attività sportiva. Approvata oggi dall'Aula la modifica costituzionale in materia di attività sportiva; il testo, che torna al vaglio del Senato.

Valentina Vezzali commenta così l'ok della Camera al disegno di legge costituzionale sulla tutela dello sport nella Costituzione, provvedimento approvato con 2 soli voti contrari e 2 astenuti. È stato approvato dall'Aula della Camera il disegno di legge costituzionale sulla tutela dello sport nella Costituzione, che il 23 marzo scorso era stato approvato in prima deliberazione anche dal Senato.