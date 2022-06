BCE: novità in arrivo e rischi per l’Italia (Di martedì 14 giugno 2022) La scorsa settimana la Banca Centrale Europea, BCE, durante la consueta conferenza stampa ha esposto quali sono i piani che guideranno l’azione da qui ai prossimi sei mesi. Com’era prevedibile, l’evento, ha portato ad una crescita dello spread tra i Btp e i Bund tedeschi. Quest’ultimi sono arrivati, per la prima volta, oltre i 230 punti. In questa delicata e complessa situazione, cosa accadrà nei paesi con un elevato debito pubblico come l’Italia? Conferenza della BCE: novità e preoccupazioni La crescita dello spread — soprattutto nei paesi con un elevato debito pubblico — è direttamente proporzionale alla politica economica della Banca Centrale Europea. In merito, va poi sottolineato che il taglio al Qualitative Easing e l’aumento dei tassi di interesse avrà sicuramente delle concrete conseguenze sulle economie dei paesi maggiormente fragili. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) La scorsa settimana la Banca Centrale Europea, BCE, durante la consueta conferenza stampa ha esposto quali sono i piani che guideranno l’azione da qui ai prossimi sei mesi. Com’era prevedibile, l’evento, ha portato ad una crescita dello spread tra i Btp e i Bund tedeschi. Quest’ultimi sono arrivati, per la prima volta, oltre i 230 punti. In questa delicata e complessa situazione, cosa accadrà nei paesi con un elevato debito pubblico come? Conferenza della BCE:e preoccupazioni La crescita dello spread — soprattutto nei paesi con un elevato debito pubblico — è direttamente proporzionale alla politica economica della Banca Centrale Europea. In merito, va poi sottolineato che il taglio al Qualitative Easing e l’aumento dei tassi di interesse avrà sicuramente delle concrete conseguenze sulle economie dei paesi maggiormente fragili. Le ...

Pubblicità

CorriereCitta : BCE: novità in arrivo e rischi per l’Italia - franzonil : @borghi_claudio In questo momento è che la lega non ha una visione politica. Governativi o di opposizione? Proposte… - infoiteconomia : BCE: i rischi per l'Italia dopo le novità - gothp1 : RT @Andrea__Monti: @GuidoCrosetto E dove sarebbe la novità? #BCE #EU #PD sono 30 anni che lavorano per le solite banche private che puntano… - Andrea__Monti : @GuidoCrosetto E dove sarebbe la novità? #BCE #EU #PD sono 30 anni che lavorano per le solite banche private che pu… -