Andrew Redmayne balla sulla linea di porta | l’Australia ai mondiali grazie ai rigori parati dal portiere appena entrato – VIDEO

(Di martedì 14 giugno 2022) Canizares guardava gli avversari con occhi spiritati, Dudek improvvisava balletti…, fino a ieri anonimo 33enne estremo difensore australiano fa un po’ e un po’. E tra sguardo e balletti hatoai, facendola vincere ainello spareggio contro il Perù di Gianluca Lapadula.ha ormai 33 anni e non una gran carriera alle spalle: ha militato solo in Australia, gioca al Sidney Fc da 5 anni e prima ancora aveva vestito le maglie di Western Sidney, Melbourne City, Brisbane Roars e del club che lo ha lanciato, il C.C. Mariners. Hay que fichar al portero de Australia.. Puro carisma, PADRE absoluto.???????????????? pic.twitter.com/QLs2qTo5AE — stive ???? (@Guillamonismo1) June ...

Pubblicità

LorenzosslMaggi : RT @J_Ramazzotti: Ehi @delinquentweet, abbiamo un nuovo idolo. Andrew Redmayne, messo al 120', decide di fare di tutto pur di parare i rigo… - nagashi_ma_w : RT @J_Ramazzotti: Ehi @delinquentweet, abbiamo un nuovo idolo. Andrew Redmayne, messo al 120', decide di fare di tutto pur di parare i rigo… - Schetweet : RT @J_Ramazzotti: Ehi @delinquentweet, abbiamo un nuovo idolo. Andrew Redmayne, messo al 120', decide di fare di tutto pur di parare i rigo… - g_dimarzo : RT @J_Ramazzotti: Ehi @delinquentweet, abbiamo un nuovo idolo. Andrew Redmayne, messo al 120', decide di fare di tutto pur di parare i rigo… - CMercatoNews : L'#Australia ???? ha il suo nuovo eroe: Andrew #Redmayne entra nei supplementari ??, para due rigori e regala… -

Lui si chiama, ha 33 anni, viene dalla terra dei canguri e dal Sidney FC e stenterete a credere a quello che ha fatto, ieri, nel momento più cruciale della gara contro il Perù. ...'Eroe' della serata è stato il portiere, entrato in campo per i rigori: il suo apporto è stato determinante visto che ha parato due penalty. Nel girone con Francia, Danimarca e ...Il portiere dell’Australia non ha conquistato la scena contro il Perù solo per il balletto sulla linea di porta, ma anche per un gesto ...Segnatevi questo nome: Andrew Redmayne, da ieri sera eroe nazionale australiano. Il portiere del Sidney FC è entrato al 120' – alla fine dei tempi supplementari di Australia-Perù – proprio per parare ...