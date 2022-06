A Verona la destra paga le divisioni E la Lega perde un primato storico (Di martedì 14 giugno 2022) Damiano Tommasi è nato nel 1974 di Ettore Maria Colombo ROMA La Lega che morde (clamorosamente) la polvere dietro Fd'I nel voto di lista in una delle sue roccaforti storiche. Il centrodestra spaccato ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Damiano Tommasi è nato nel 1974 di Ettore Maria Colombo ROMA Lache morde (clamorosamente) la polvere dietro Fd'I nel voto di lista in una delle sue roccaforti storiche. Il centrospaccato ...

Pubblicità

SimoneAlliva : A Verona la #Lega manda lettere 'al capofamiglia' L'invito al voto per Federico Sboarina, primo cittadino uscente… - pbersani : Ci vuole generosità. Bisogna strapparsi un po’ la giacca per essere credibili. Destra è qualcosa di concreto. Sono… - pdnetwork : A #Verona la Lega scrive al 'capofamiglia' e chiede il voto per il suo candidato. La destra italiana è ferma al med… - Malvy34087444 : RT @simone_dela: Per non farti riconfermare come sindaco al primo turno, con l'appoggio dei partiti di destra, in una città nera come Veron… - francescapaolam : RT @confundustria: A Verona, culla della destra piú becera, il candidato della 'sinistra' è in testa. Poi uno dice che il vento non cambia… -