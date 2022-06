WWE | Licenziato Troy “Two Dimes” Donovan | scagnozzo di Tony D’Angelo ad NXT

(Di lunedì 13 giugno 2022) La “famiglia” perde i pezzi, nel corso della giornata di ieri la WWE ha, conosciuto nelle ultime settimane come “Two” al fianco di. Non proprio un periodo facile pere soci, nonostante la vittoria di In Your House contro il Legado del Fantasma, che ha di fatto consegnato il controllo di NXT all’italoamericano, prima è arrivato l’infortunio proprio per il leaderD e adesso questo improvviso licenziamento. Policy violata Alla base del licenziamento dinon dovrebbe esserci un problema di rendimento o l’assenza di miglioramenti, che come sappiamo è la nuova politica di valutazione dei talenti di NXT. Stando a quanto riportato da Dave Melzer ci sarebbe una, non ...

