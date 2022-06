Via obbligo della mascherina per maturità ed esami di terza media, Sasso: “Le nostre rimostranze hanno convinto Bianchi e Speranza” (Di lunedì 13 giugno 2022) "Le ripetute rimostranze da parte della Lega e della comunità scolastica hanno finalmente convinto chi di dovere a imboccare la strada della ragionevolezza e del buon senso: l'utilizzo delle mascherine per gli esami di maturità e di terza media sarà solo raccomandato e non obbligatorio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 giugno 2022) "Le ripetuteda parteLega ecomunità scolasticafinalmentechi di dovere a imboccare la stradaragionevolezza e del buon senso: l'utilizzo delle mascherine per glidie disarà solo raccomandato e non obbligatorio". L'articolo .

Pubblicità

petergomezblog : Salario minimo, cosa prevede la direttiva Ue e cosa cambia per l’Italia: non c’è l’obbligo, ma il governo dovrà agi… - orizzontescuola : Via obbligo della mascherina per maturità ed esami di terza media, Sasso: “Le nostre rimostranze hanno convinto Bia… - Corriere : Maturità 2022, via l’obbligo di mascherina. «Solo raccomandata» - Luxgraph : Maturità 2022, via l’obbligo di mascherina. «Sarà solo raccomandata» Tutte le regole #corriere #news #2022 #italy… - orizzontescuola : Via l’obbligo delle mascherina alla maturità: sarà solo raccomandata -