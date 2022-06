Ultime Notizie Roma del 13-06-2022 ore 12:10 (Di lunedì 13 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il referendum sulla giustizia non raggiungono il cuore si ferma in una partecipazione intorno al 20,8% il sì avanti in tutti i cinque quesiti la fluenza per le elezioni comunali stata invece del 4 72% in calo rispetto alle precedenti oggi alle 14 inizia lo spoglio gli exit poll danno Genova Palermo il centro-destra al ballottaggio Parma verona Catanzaro e L’Aquila con il centro-sinistra in testa nelle prime due per le assenze dei presidenti di Seggio a Palermo la procura indaga e valuta i reati di interruzione di pubblico servizio rifiuto di atti d’ufficio affondano le banche da Intesa San Paolo a banco BPM Call in avvio di seduta sono di oltre il 3% e sai per me maniera non riesce a fare prezzo con un calo teorico del 6% tutto questo pesa sull’indice guida ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il referendum sulla giustizia non raggiungono il cuore si ferma in una partecipazione intorno al 20,8% il sì avanti in tutti i cinque quesiti la fluenza per le elezioni comunali stata invece del 4 72% in calo rispetto alle precedenti oggi alle 14 inizia lo spoglio gli exit poll danno Genova Palermo il centro-destra al ballottaggio Parma verona Catanzaro e L’Aquila con il centro-sinistra in testa nelle prime due per le assenze dei presidenti di Seggio a Palermo la procura indaga e valuta i reati di interruzione di pubblico servizio rifiuto di atti d’ufficio affondano le banche da Intesa San Paolo a banco BPM Call in avvio di seduta sono di oltre il 3% e sai per me maniera non riesce a fare prezzo con un calo teorico del 6% tutto questo pesa sull’indice guida ...

